Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе Хуснутдинова выделила технику тройного акселя Малинина и Дикиджи

Ученица Тутберидзе Хуснутдинова выделила технику тройного акселя Малинина и Дикиджи
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала, техника исполнения тройного акселя каких фигуристов ей импонирует.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
72.60
2
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
72.60
3
Дарья Садкова
Москва
72.45

«Мне нравится исполнение прыжков у всех девочек, которые прыгают элементы «ультра-си», потому что это большая сложность, огромная работа. Ещё после Магнитогорска говорила, на международной арене слежу за Эмбер Гленн, у неё классный тройной аксель. До этого, когда каталась Алёна Косторная, у неё был эталонный тройной аксель, очень нравился. У мальчиков у всех по-своему хорош. Наверное, выделю Илью Малинина и Владислава Дикиджи.

Четверной тулуп? После Магнитогорска пробовала накатывать [программы] с ним, но пока приехала без него, будем переделывать заходы, есть ещё работа, чтобы докатать до стабильности и не показывать сырой прыжок», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Ученица Тутберидзе Хуснутдинова прокомментировала свои победные баллы на Гран-при в Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android