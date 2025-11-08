Ученица Тутберидзе Хуснутдинова выделила технику тройного акселя Малинина и Дикиджи

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала, техника исполнения тройного акселя каких фигуристов ей импонирует.

«Мне нравится исполнение прыжков у всех девочек, которые прыгают элементы «ультра-си», потому что это большая сложность, огромная работа. Ещё после Магнитогорска говорила, на международной арене слежу за Эмбер Гленн, у неё классный тройной аксель. До этого, когда каталась Алёна Косторная, у неё был эталонный тройной аксель, очень нравился. У мальчиков у всех по-своему хорош. Наверное, выделю Илью Малинина и Владислава Дикиджи.

Четверной тулуп? После Магнитогорска пробовала накатывать [программы] с ним, но пока приехала без него, будем переделывать заходы, есть ещё работа, чтобы докатать до стабильности и не показывать сырой прыжок», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.