Ученица Тутберидзе Садкова поделилась впечатлениями от комментирования Гран-при ISU

Российская фигуристка Дарья Садкова поделилась впечатлениями от своего первого опыта в роли комментатора этапа Гран-при ISU, который прошёл в Китае.

«Опыт комментирования? Естественно, я волновалась. Мне было необходимо постоянно следить за своей речью, как я выговариваю слова, правильно ли я критикую, так скажем. Не то чтобы критикую, я высказываю свою субъективную точку зрения на счёт прокатов фигуристов. Было волнительно, но я старалась подготовиться.

По тем фигуристам, о которых я не знала до этого, за которыми я не следила, почитала информацию, какие места они занимали на каких-либо соревнованиях, какие у них были лучшие баллы за карьеру. Просто смотрела их прокаты. В первый раз, когда я комментировала переживала первые минут пять, а дальше уже как рыба в воде. Не переживала, не волновалась. Спокойно говорила.

Мне сказали, что для первого раза – это хорошо. Для человека, который ни разу в жизни это не делал – всё было отлично. Но не акцентирую на этом внимание, иду по своему плану», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.