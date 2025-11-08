Ученица Тутберидзе Садкова рассказала о планах исполнить тройной аксель в этом сезоне

Российская фигуристка Дарья Садкова оценила своё выступление в короткой программе на Гран-при в Казани. Спортсменка заняла третье место с результатом 72,45.

«Выступлением довольна. Отмечу, что совсем не волновалась, что для меня обычно не свойственно. На тренировке с самого утра не сходила с лица улыбка. Постоянно улыбалась, на шестиминутке тоже улыбалась, сохраняла позитив. Старалась не обращать внимания на резко всплывающие негативные мысли, которые всплывали у меня в голове. Концентрироваться на хорошем и позитивном.

В течение сезона, возможно, получится вставить тройной аксель. Я работаю над ним. Посмотрим, дальше в течение сезона может получится его вставить, надеюсь. Хочется показать его на соревнованиях уже в этом сезоне, это моя определённая цель.

В Казани всегда тепло встречают, недалеко мой родной город Йошкар-Ола. Некоторые люди приезжают чтобы поболеть за меня, это очень приятно. Заехать домой не успею, к сожалению. Завтра не знаю какое у меня будет настроение, надеюсь, тоже хорошее боевое. Постараюсь выполнить весь заявленный контент чисто, будут два четверных прыжка», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.