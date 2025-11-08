Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе Садкова рассказала о планах исполнить тройной аксель в этом сезоне

Ученица Тутберидзе Садкова рассказала о планах исполнить тройной аксель в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Дарья Садкова оценила своё выступление в короткой программе на Гран-при в Казани. Спортсменка заняла третье место с результатом 72,45.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
72.60
2
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
72.60
3
Дарья Садкова
Москва
72.45

«Выступлением довольна. Отмечу, что совсем не волновалась, что для меня обычно не свойственно. На тренировке с самого утра не сходила с лица улыбка. Постоянно улыбалась, на шестиминутке тоже улыбалась, сохраняла позитив. Старалась не обращать внимания на резко всплывающие негативные мысли, которые всплывали у меня в голове. Концентрироваться на хорошем и позитивном.

В течение сезона, возможно, получится вставить тройной аксель. Я работаю над ним. Посмотрим, дальше в течение сезона может получится его вставить, надеюсь. Хочется показать его на соревнованиях уже в этом сезоне, это моя определённая цель.

В Казани всегда тепло встречают, недалеко мой родной город Йошкар-Ола. Некоторые люди приезжают чтобы поболеть за меня, это очень приятно. Заехать домой не успею, к сожалению. Завтра не знаю какое у меня будет настроение, надеюсь, тоже хорошее боевое. Постараюсь выполнить весь заявленный контент чисто, будут два четверных прыжка», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Сильнейшие фигуристы рвутся в бой на Гран-при! Ученица Тутберидзе уже покорила Казань LIVE
Live
Сильнейшие фигуристы рвутся в бой на Гран-при! Ученица Тутберидзе уже покорила Казань LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android