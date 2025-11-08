Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Казани
Действующий чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при России, который проходит в Казани. За выступление фигурист получил от судей 94,51 балла. Он исполнил в прокате четверные лутц и флип.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Мужчины. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
94.51
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
87.71
3
Артур Даниелян
Санкт-Петербург
85.73
Второе место после первого дня соревнований занимает Глеб Лутфуллин, показавший результат 87,71 балла. Тройку лидеров замыкает Артур Даниелян (85,73).
