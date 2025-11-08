Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Казани

Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при России, который проходит в Казани. За выступление фигурист получил от судей 94,51 балла. Он исполнил в прокате четверные лутц и флип.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Мужчины. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
94.51
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
87.71
3
Артур Даниелян
Санкт-Петербург
85.73

Второе место после первого дня соревнований занимает Глеб Лутфуллин, показавший результат 87,71 балла. Тройку лидеров замыкает Артур Даниелян (85,73).

Фигурное катание. Серия Гран-при России, третий этап, Казань. Мужчины. Короткая программа

1. Владислав Дикиджи — 94,51 балла.
2. Глеб Лутфуллин — 87,71.
3. Артур Даниелян — 85,73.
4. Матвей Ветлугин — 81,72.
5. Макар Игнатов — 77,70.
6. Артемий Маринин — 69,73.

