Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Казани

Действующий чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при России, который проходит в Казани. За выступление фигурист получил от судей 94,51 балла. Он исполнил в прокате четверные лутц и флип.

Второе место после первого дня соревнований занимает Глеб Лутфуллин, показавший результат 87,71 балла. Тройку лидеров замыкает Артур Даниелян (85,73).

Фигурное катание. Серия Гран-при России, третий этап, Казань. Мужчины. Короткая программа

1. Владислав Дикиджи — 94,51 балла.

2. Глеб Лутфуллин — 87,71.

3. Артур Даниелян — 85,73.

4. Матвей Ветлугин — 81,72.

5. Макар Игнатов — 77,70.

6. Артемий Маринин — 69,73.