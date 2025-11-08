Скидки
Пятикратная чемпионка Европы Сурия Бонали лишилась медалей из-за ограбления дома

Пятикратная чемпионка Европы Сурия Бонали лишилась медалей из-за ограбления дома
Комментарии

Пятикратная чемпионка Европы по фигурному катанию француженка Сурия Бонали утратила медали в связи с ограблением её дома в Лас-Вегасе, США.

«Все медали, которые я завоевала, участвуя в различных чемпионатах мира и Европы, к сожалению, пропали. Несколько дней назад неизвестные ограбили мой дом и украли ценные вещи. Небольшое напоминание жителям Вегаса и ломбардам: если вы увидите в продаже иностранные золотые и серебряные медали, пожалуйста, позвоните в полицию», — написала Бонали у себя на странице в социальной сети.

Помимо побед, Бонали также известна тем, что исполняла на льду сложный и опасный элемент — сальто.

Комментарии
