Фигурное катание Новости

Фигуристка Садкова ответила на вопрос о возможности прокомментировать футбольный матч
Российская фигуристка Дарья Садкова поделилась эмоциями от работы комментатором соревнований по фигурному катанию, а также оценила возможность прокомментировать футбол.

«Второй раз было более волнительно, не в первые минуты, а в течение всего эфира как-то волновалась. По моим личным ощущениям это было хуже, чем в первый раз. Но все, кто смотрели, сказали, что ничего такого не заметили. Но это по моим личным ощущениям, мне показалось, было хуже. Смотрела в записи чемпионат мира в Бостоне, где комментировали Лина Фёдорова и Даниил Глейхенгауз. Слушала, как они разговаривают, тоже для себя делала какие-то пометки.

Ко всем фигуристам отношусь по-доброму, каждый работает, выкладывается на тренировках. Кто-то справляется с волнением на соревнованиях, у кого-то не получается. Бывает минус-старт, бывает плюс-старт. Не могу в силу того, что я действующий спортсмен, резко высказываться о чьих-то прокатах, подмечаю плюсы.
Прокомментировать футбол? Нет. Не погружена в эту сферу, нужно знать правила. Фигурное катание – моя профессия, занимаюсь им уже 12 лет, конечно, разбираюсь больше», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

