Дикиджи объяснил ошибку на последнем вращении в короткой программе на Гран-при в Казани

Дикиджи объяснил ошибку на последнем вращении в короткой программе на Гран-при в Казани
Действующий чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи рассказал, почему допустил ошибку на последнем вращении в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Мужчины. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
94.51
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
87.71
3
Артур Даниелян
Санкт-Петербург
85.73

«Если оценивать по 10-балльной шкале, то восемь баллов. Не хватило немного меня на последнем вращении. Не знаю, что не так, неуверенно приземлился, немного меня пошатало. С силами всё хорошо было, просто скорее всего чуть-чуть перевязал конёк правый, приземлился немного неудачно, не получилось сесть. Хотел «досидеть» – не получилось.

Не успел отсидеть шесть оборотов, которые должен был отсидеть. Ребро поставили на флипе, раз поставили, значит, оно есть, будем исправлять. В остальном всё неплохо», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

