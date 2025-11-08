Дикиджи объяснил ошибку на последнем вращении в короткой программе на Гран-при в Казани

Действующий чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи рассказал, почему допустил ошибку на последнем вращении в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.

«Если оценивать по 10-балльной шкале, то восемь баллов. Не хватило немного меня на последнем вращении. Не знаю, что не так, неуверенно приземлился, немного меня пошатало. С силами всё хорошо было, просто скорее всего чуть-чуть перевязал конёк правый, приземлился немного неудачно, не получилось сесть. Хотел «досидеть» – не получилось.

Не успел отсидеть шесть оборотов, которые должен был отсидеть. Ребро поставили на флипе, раз поставили, значит, оно есть, будем исправлять. В остальном всё неплохо», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.