Чемпион России Дикиджи поделился впечатлениями от тренировок с Михаилом Колядой

Чемпион России фигурист Владислав Дикиджи рассказал о совместной работе с призёром Олимпиады и чемпионата мира Михаилом Колядой.

«С Михаилом Колядой делаем очень полезную работу над вращениями, с Мишей вообще работать одно удовольствие. Два раза в неделю он ко мне приезжает, мы и над скольжением с ним полчасика поработаем, можем побольше поскользить, поменьше повращаться и наоборот. Это помогает. Не помню, как начали работать, скорее всего, где-то пересеклись, а я попросил его со мной потренироваться.

За сегодняшнее вращение он не виноват, никаких вопросов к Михаилу. Чисто моя вина. Тут просто так всё сложилось, к сожалению. Будем тренироваться дальше в обычном режиме, упор делать на вращения не будем», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.