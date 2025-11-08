Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дикиджи отреагировал на вопрос о давлении из-за статуса запасного на олимпийский отбор

Дикиджи отреагировал на вопрос о давлении из-за статуса запасного на олимпийский отбор
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи рассказал, испытывает ли он давления из-за того, что носит статус первого запасного фигуриста на Олимпийские игры – 2026. Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Казани, набрав 94,51 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Мужчины. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
94.51
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
87.71
3
Артур Даниелян
Санкт-Петербург
85.73

«Давление статуса первого запасного на Олимпиаду? Никак вообще не сказывается, всё то же самое. Также тренируюсь, также выступаю. Об этом не думаю. Изменился ли я за два года? Думаю нет, я всё ещё тот же Влад, всё то же самое», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в сентябре Пётр Гуменник одержал победу на квалификационном турнире в Пекине к Олимпийским играм – 2026, завоевав путёвку на Игры.

Материалы по теме
Мишина/Галлямов вернулись и победили! Но главная схватка с Бойковой и Козловским завтра
Мишина/Галлямов вернулись и победили! Но главная схватка с Бойковой и Козловским завтра
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android