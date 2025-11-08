Дикиджи отреагировал на вопрос о давлении из-за статуса запасного на олимпийский отбор

Действующий чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи рассказал, испытывает ли он давления из-за того, что носит статус первого запасного фигуриста на Олимпийские игры – 2026. Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Казани, набрав 94,51 балла.

«Давление статуса первого запасного на Олимпиаду? Никак вообще не сказывается, всё то же самое. Также тренируюсь, также выступаю. Об этом не думаю. Изменился ли я за два года? Думаю нет, я всё ещё тот же Влад, всё то же самое», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в сентябре Пётр Гуменник одержал победу на квалификационном турнире в Пекине к Олимпийским играм – 2026, завоевав путёвку на Игры.