Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Дикиджи рассказал о планах исполнить четверной аксель на Кубке Первого канала

Фигурист Дикиджи рассказал о планах исполнить четверной аксель на Кубке Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Владислав Дикиджи высказался о возможности исполнить четверной аксель на соревнованиях в сезоне-2025/2026.

«Четверной аксель? Точно не на чемпионате России, не на втором этапе Гран-при. Возможно, на Кубке Первого канала. Но неточно. Чемпионата России по прыжкам похоже не будет в этот раз. Джентльменский набор прыжков? Шесть будет сделать тяжело, у меня беда с четверным тулупом. Наверное, пять – два тройных акселя, два лутца, флип, сальхов, риттбергер.

Сам не раскрыл пока для себя секрет этот, почему возникают проблемы с четверным тулупом. Наверное, меньше всего уделял ему времени. Изначально накатывал программу с пятью четверными, тулуп был первым элементом. Прыгнуть я его прыгну, но он занимает много сил. Поэтому приняли решение с тренером пока что его убрать», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Мишина/Галлямов вернулись и победили! Но главная схватка с Бойковой и Козловским завтра
Мишина/Галлямов вернулись и победили! Но главная схватка с Бойковой и Козловским завтра
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android