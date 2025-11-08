Фигурист Дикиджи рассказал о планах исполнить четверной аксель на Кубке Первого канала

Российский фигурист Владислав Дикиджи высказался о возможности исполнить четверной аксель на соревнованиях в сезоне-2025/2026.

«Четверной аксель? Точно не на чемпионате России, не на втором этапе Гран-при. Возможно, на Кубке Первого канала. Но неточно. Чемпионата России по прыжкам похоже не будет в этот раз. Джентльменский набор прыжков? Шесть будет сделать тяжело, у меня беда с четверным тулупом. Наверное, пять – два тройных акселя, два лутца, флип, сальхов, риттбергер.

Сам не раскрыл пока для себя секрет этот, почему возникают проблемы с четверным тулупом. Наверное, меньше всего уделял ему времени. Изначально накатывал программу с пятью четверными, тулуп был первым элементом. Прыгнуть я его прыгну, но он занимает много сил. Поэтому приняли решение с тренером пока что его убрать», – передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.