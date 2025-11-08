Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Баллов много не бывает». Лутфуллин — о предложении прибавлять оценки местным спортсменам

«Баллов много не бывает». Лутфуллин — о предложении прибавлять оценки местным спортсменам
Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин высказал предложение о прибавлении баллов для местных спортсменов во время выступления на соревнованиях в России. Лутфуллин занимает второе место после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани, набрав 87,71 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Мужчины. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
94.51
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
87.71
3
Артур Даниелян
Санкт-Петербург
85.73

«Уже третий год подряд выступаю в Казани. До 12 лет тут соревновался каждый раз, правда, лёд уже другой. Лучше или нет – непонятно, завтра откатаю и пойму. Два раза подряд приезжал и попадал в тройку, решил, что не стоит отходить от этой тактики.

Помощь от судей местным спортсменам? Лично я не против, разумеется. Всегда рад прибавке в оценках. Баллов много не бывает. Но там уже как судьи решат. Но лучше на чемпионате России – Казань или Санкт-Петербург. В Казани я родился, в Петербурге живу», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

