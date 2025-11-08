«Баллов много не бывает». Лутфуллин — о предложении прибавлять оценки местным спортсменам

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин высказал предложение о прибавлении баллов для местных спортсменов во время выступления на соревнованиях в России. Лутфуллин занимает второе место после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани, набрав 87,71 балла.

«Уже третий год подряд выступаю в Казани. До 12 лет тут соревновался каждый раз, правда, лёд уже другой. Лучше или нет – непонятно, завтра откатаю и пойму. Два раза подряд приезжал и попадал в тройку, решил, что не стоит отходить от этой тактики.

Помощь от судей местным спортсменам? Лично я не против, разумеется. Всегда рад прибавке в оценках. Баллов много не бывает. Но там уже как судьи решат. Но лучше на чемпионате России – Казань или Санкт-Петербург. В Казани я родился, в Петербурге живу», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.