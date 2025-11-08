Алекс и Майя Сибутани прокомментировали выступление на этапе ГП ISU в Осаке

Бронзовые призёры Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане американские фигуристы Майя и Алекс Сибутани прокомментировали своё выступление на этапе Гран-при ISU в японской Осаке. Фигуристы заняли шестое место, набрав 180,50 балла.

Алекс Сибутани: Соревнования — это серьёзное дело, мы относимся к ним очень серьёзно, но сегодняшний день был особенным — просто чтобы насладиться моментом и выступить расслабленно. Думаю, мы выступили действительно, действительно хорошо, горжусь тем, как мы справились. Мы определённо почувствовали много любви и поддержки от публики сегодня.

Майя Сибутани: Чувствую себя сильнее, чем раньше. Думаю, в прошлый раз нам было всего 23 и 26 лет, так что теперь, будучи взрослыми, мы обрели больше жизненного опыта, а вместе с ним и чувство благодарности. Это очень приятное ощущение, – приводит слова фигуристов аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.