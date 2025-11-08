Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алекс и Майя Сибутани прокомментировали выступление на этапе ГП ISU в Осаке

Алекс и Майя Сибутани прокомментировали выступление на этапе ГП ISU в Осаке
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовые призёры Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане американские фигуристы Майя и Алекс Сибутани прокомментировали своё выступление на этапе Гран-при ISU в японской Осаке. Фигуристы заняли шестое место, набрав 180,50 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
08 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Италия
3
США

Алекс Сибутани: Соревнования — это серьёзное дело, мы относимся к ним очень серьёзно, но сегодняшний день был особенным — просто чтобы насладиться моментом и выступить расслабленно. Думаю, мы выступили действительно, действительно хорошо, горжусь тем, как мы справились. Мы определённо почувствовали много любви и поддержки от публики сегодня.

Майя Сибутани: Чувствую себя сильнее, чем раньше. Думаю, в прошлый раз нам было всего 23 и 26 лет, так что теперь, будучи взрослыми, мы обрели больше жизненного опыта, а вместе с ним и чувство благодарности. Это очень приятное ощущение, – приводит слова фигуристов аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

Материалы по теме
Мишина/Галлямов вернулись и победили! Но главная схватка с Бойковой и Козловским завтра
Мишина/Галлямов вернулись и победили! Но главная схватка с Бойковой и Козловским завтра
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android