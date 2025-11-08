Лутфуллин объяснил выбор темы для короткой программы необходимостью перемен

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин рассказал, почему решил изменить музыкальную тему короткой программы. Лутфуллин занимает вторую позицию после исполнения короткой программы на этапе Гран-при России в Казани, набрав 87,71 балла.

«На 90% собой доволен. 5% – это выезд с каскада, немножко носом «клюнул», хочется почище. И надо посмотреть, что с вращением и дорожкой.

В короткой не хочу рисковать, делать стабильный набор. Если будет какая-то ошибка, то это может быть роковым последствием. В произвольной будет четверной лутц.

Сначала ставили короткую Есенина, была идея Алексея Николаевича, хореографа. И я был готов. Но потом подумал, что уже третий год её катать будет тяжело, музыка приелась. Показательным её катал долго. Поэтому решили поставить эту программу, это было лучше», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.