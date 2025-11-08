Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лутфуллин объяснил выбор темы для короткой программы необходимостью перемен

Лутфуллин объяснил выбор темы для короткой программы необходимостью перемен
Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин рассказал, почему решил изменить музыкальную тему короткой программы. Лутфуллин занимает вторую позицию после исполнения короткой программы на этапе Гран-при России в Казани, набрав 87,71 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Мужчины. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
94.51
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
87.71
3
Артур Даниелян
Санкт-Петербург
85.73

«На 90% собой доволен. 5% – это выезд с каскада, немножко носом «клюнул», хочется почище. И надо посмотреть, что с вращением и дорожкой.

В короткой не хочу рисковать, делать стабильный набор. Если будет какая-то ошибка, то это может быть роковым последствием. В произвольной будет четверной лутц.

Сначала ставили короткую Есенина, была идея Алексея Николаевича, хореографа. И я был готов. Но потом подумал, что уже третий год её катать будет тяжело, музыка приелась. Показательным её катал долго. Поэтому решили поставить эту программу, это было лучше», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

