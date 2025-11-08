Скидки
Британцы Гибсон/Фир рассказали, чем был обусловлен выбор музыки для ритм-танца

Бронзовые призёры чемпионата мира – 2025 в танцах на льду, британская пара Лайла Фир/Льюис Гибсон рассказали, чем был обусловлен выбор музыки для ритм-танца в сезоне-2025/2026. Фигуристы выиграли этап Гран-при ISU в японской Осаке, набрав 205,88 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 4, Осака, Япония
Танцы на льду. Произвольный танец
08 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Италия
3
США

Гибсон: Первый день Гран-при в Осаке прошёл замечательно. Всегда так приятно возвращаться в Японию и выступать перед такой большой публикой, особенно уже в самом начале соревнований. Это было настоящее удовольствие и просто великолепное ощущение — снова быть здесь.

Фир: Что касается выбора музыки для ритм-танца — когда мы узнали, что тема этого года — девяностые, для нас сразу стало очевидно, что нужно взять Spice Girls, особенно в олимпийский сезон. Мы хотели, чтобы оба наших номера были очень патриотичными, а Spice Girls олицетворяют женскую силу и уверенность. Каждая из них — личность, со своим ярким характером, и они не боятся это показывать. Думаю, это прекрасно отражает и наш вид спорта: мы все уникальны, и когда выходим на лёд, выражаем себя, в этом огромная сила. Нам также очень нравится их музыка — она невероятно заразительная и мы надеялись, что публике тоже понравится, – приводит слова фигуристов аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

