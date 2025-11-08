Скидки
Фигурное катание

«Надоело уже, выходи и делай. Хватит». Вице-чемпион Европы Даниелян — о прокате в Казани

Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2020 фигурист Артур Даниелян оценил своё выступление в короткой программе на Гран-при в Казани. Он занимает промежуточное третье место, набрав 85,73 баллов.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Мужчины. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
94.51
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
87.71
3
Артур Даниелян
Санкт-Петербург
85.73

«Занятое место после короткой программы пока даже не понял для себя до конца, не осознал. Но рад проделанной работе. Не хочу сейчас думать, что я третий. Необычайно радостно, давно такого не было результата после короткой. Хочется на таком подъёме выйти и завтра получить удовольствие, а какой будет итог, если со всем справлюсь – будет без разницы.

Мотивация от того, что в меня не верят? Пришёл к тому, что никому ничего не хочу доказывать, кроме себя. У меня есть только я и катаюсь только я один. Зачем мне кому-то ещё что-то доказывать. То, что я всё умею. Надоело уже, выходи и делай. Хватит», – передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

