«Надоело уже, выходи и делай. Хватит». Вице-чемпион Европы Даниелян — о прокате в Казани

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2020 фигурист Артур Даниелян оценил своё выступление в короткой программе на Гран-при в Казани. Он занимает промежуточное третье место, набрав 85,73 баллов.

«Занятое место после короткой программы пока даже не понял для себя до конца, не осознал. Но рад проделанной работе. Не хочу сейчас думать, что я третий. Необычайно радостно, давно такого не было результата после короткой. Хочется на таком подъёме выйти и завтра получить удовольствие, а какой будет итог, если со всем справлюсь – будет без разницы.

Мотивация от того, что в меня не верят? Пришёл к тому, что никому ничего не хочу доказывать, кроме себя. У меня есть только я и катаюсь только я один. Зачем мне кому-то ещё что-то доказывать. То, что я всё умею. Надоело уже, выходи и делай. Хватит», – передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.