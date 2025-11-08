Мишина и Галлямов выиграли короткую программу Гран-при в Казани, Бойкова/Козловский — 2-е
Чемпионы мира в парном катании фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в короткой программе на Гран-при Казани. За своё выступление они получили 75,77 балла. Второе место заняли чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 73,42 балла. Тройку замкнули Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (68,09).
Фигурное катание. Серия Гран-при России, третий этап, Казань. Спортивные пары. Короткая программа
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 75,77 балла.
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 73,42.
- Елизавета Осокина/Артём Грицаенко – 68,09.
- Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 64,98.
- Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 62,60.
Материалы по теме
Комментарии