Мишина и Галлямов выиграли короткую программу Гран-при в Казани, Бойкова/Козловский — 2-е

Комментарии

Чемпионы мира в парном катании фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в короткой программе на Гран-при Казани. За своё выступление они получили 75,77 балла. Второе место заняли чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 73,42 балла. Тройку замкнули Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (68,09).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Спортивные пары. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено

  1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 75,77 балла.
  2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 73,42.
  3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко – 68,09.
  4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 64,98.
  5. Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 62,60.
Мишина/Галлямов вернулись и победили! Но главная схватка с Бойковой и Козловским завтра
Мишина/Галлямов вернулись и победили! Но главная схватка с Бойковой и Козловским завтра
