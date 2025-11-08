Осокина и Грицаенко признались, что удивлены уровнями в короткой программе

Фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко прокомментировали своё выступление в короткой программе на Гран-при Казани. Они заняли третье место с результатом 68,09 балла.

Грицаенко: Услышали от тренеров наши уровни, испытываем смешанные чувства. Ехали вроде неплохо, бодренько, но что-то не сошлось. Не знаю, ещё не смотрели наш прокат. По уровням удивлены, что у нас такие. Много работали, не думали, что будет так. Обычно элементы сделаны точно так же.

— Лиза, ты из Казани. Есть особое чувство выступать тут?

Осокина: Я на этой арене не тренировалась, каталась на другом [катке]. Так же как и на любых стартах.

— Есть гордость, что это сильный центр, где растят фигуристов?

Осокина: Видимо, да. По результатам из разных видов можно это увидеть, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.