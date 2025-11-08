Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Даниелян — об усложнении программы: есть лутц, ещё есть флип, но он не берётся в счёт пока

Даниелян — об усложнении программы: есть лутц, ещё есть флип, но он не берётся в счёт пока
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2020 фигурист Артур Даниелян рассказал, как он планирует усложнить короткую программу в будущем. Даниелян занимает третье место после исполнения короткой программы на этапе Гран-при России в Казани.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Мужчины. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
94.51
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
87.71
3
Артур Даниелян
Санкт-Петербург
85.73

«Знал, что хочу что-то восточное, египетское. Принёс музыку, быстро пришли к выбору, что делаем. Четверной у меня есть, всё нормально. Сейчас сделали ставку на чистоту программы. Есть лутц, ещё есть флип, но он не берётся в счёт пока.

Сальхов должен показывать и оставшуюся часть программы через компоненты, эмоции, представление образа, чистоту проката. Чтобы всё блестело. Кем себя вижу, атлетом или артистом? Артуром Даниеляном, который надеется и старается воплощать [образы] и доставлять людям удовольствие», – передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Мишина/Галлямов вернулись и победили! Но главная схватка с Бойковой и Козловским завтра
Мишина/Галлямов вернулись и победили! Но главная схватка с Бойковой и Козловским завтра
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android