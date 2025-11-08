Даниелян — об усложнении программы: есть лутц, ещё есть флип, но он не берётся в счёт пока

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2020 фигурист Артур Даниелян рассказал, как он планирует усложнить короткую программу в будущем. Даниелян занимает третье место после исполнения короткой программы на этапе Гран-при России в Казани.
«Знал, что хочу что-то восточное, египетское. Принёс музыку, быстро пришли к выбору, что делаем. Четверной у меня есть, всё нормально. Сейчас сделали ставку на чистоту программы. Есть лутц, ещё есть флип, но он не берётся в счёт пока.
Сальхов должен показывать и оставшуюся часть программы через компоненты, эмоции, представление образа, чистоту проката. Чтобы всё блестело. Кем себя вижу, атлетом или артистом? Артуром Даниеляном, который надеется и старается воплощать [образы] и доставлять людям удовольствие», – передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
