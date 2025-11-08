Скидки
Мишина и Галлямов не ожидали, что останутся лидерами после ошибок в короткой программе

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов оценили своё лидерство по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Казани с результатом 75,77 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Спортивные пары. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено

Галлямов: Конечно, не всё удалось, как хотели, но это урок, что нужно быть готовыми к размеру площадки. Приходилось к этому готовиться ещё с тренировочного процесса.

К Омску будем это иметь в виду. Вчера удалось прогуляться по городу, посмотрели шикарные места, не перестаю восхищаться этим городом.

Когда пришёл снова на арену, у меня всегда остаётся вайб 2010 года, когда я в одиночном катании приехал на мемориал Жука. Вроде 15 лет прошло, а ничего не поменялось. Все примерно те же стены. И это действительно очень интересно.

Мишина: Для меня этот прокат будет полезен тем, что у нас давно не было ошибок в короткой. Забыла, как готовиться к произвольной программе после не сильно удачной короткой. Для меня было удивлением, что стали первыми. Думала, будем отставать на несколько баллов.

Поэтому буду завтра начинать с чистого листа и надеюсь, что получится хороший прокат, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

