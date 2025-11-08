Егор Сорин: причём тут Украина и лыжники, которые могли поехать на Олимпиаду?

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о недопуске российских лыжников к Олимпиаде-2026 по политическим причинам.

«Причём тут Украина и спортсмены, которые могли поехать на Олимпиаду в статусе, в котором не было бы ни одного упоминания о стране? Они были бы настолько ограничены в своих правах, по сравнению с теми же норвежскими лыжниками. За этих спортсменов бы никто не болел, не стоял бы с флагами, как обычно бывает», — сказал Сорин в эфире SVT.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не давать лыжникам из России права участвовать в Олимпийских играх — 2026 даже в нейтральном статусе. После вынесения вердикта Россия подала апелляцию в Международный арбитражный суд (CAS).