Стало известно, кто из фигуристок планирует ультра-си в произвольной на Гран-при в Казани

Четыре участницы этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани заявили элементы ультра-си в произвольной программе.

Камилла Нелюбова заявила в произвольной программе один тройной аксель, Дина Хуснутдинова планирует прыгать два тройных акселя. Мария Захарова внесла в заявку четверной тулуп, Дарья Садкова планирует пойти на два четверных тулупа. Заявки девушек на произвольную программу размещены в телеграм-канале Федерации фигурного катания России.

В короткой программе тройной аксель чисто исполнила только одна спортсменка, это Дина Хуснутдинова из группы Этери Тутберидзе. Она стала победительницей короткой программы с результатом 72,60 балла. Камилла Нелюбова приземлила этот прыжок, но судьи отметили на нём недокрут.