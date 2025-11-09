Гран-при России по фигурному катанию в Казани: расписание на 9 ноября

В воскресенье, 9 ноября, состоится соревновательный день этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Казани. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Фигурное катание. Гран-при России, 3-й этап. Расписание на 9 ноября (время московское):

13:00 — женщины, короткая программа;

15:00 – мужчины, короткая программа;

17:00 – спортивные пары, короткая программа.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» и с помощью LIVE-трансляции. Второй этап юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию проходит с 8 по 9 ноября в Казани.