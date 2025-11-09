Диана Мильто рассказала, как попала в группу Соколовской

Российская фигуристка Диана Мильто, выступающая в группе Светланы Соколовской, рассказала, как попала в группу к своей наставнице.

— Когда мы с сестрой катались в Ярославле, мама предложила посмотреть группы в Москве, так как мы хотели развиваться дальше, переехать в крупный город, в столицу. Так она нашла команду Светланы Владимировны Соколовской, и мы поехали на просмотр. Нам дали месяц испытательного срока. Всё прошло очень здорово: нас тепло приняли, за что мы очень сильно благодарны.

— Ты выбирала между разными тренерскими группами или сразу понимала, что хочешь именно к Светлане Владимировне?

— Нет, выбора, к кому мы хотели пойти, у меня не было. Просто так получилось, что мы с первого раза записались на просмотр и приехали именно к Светлане Владимировне, поэтому именно у неё и оказались, — сказала Мильто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.