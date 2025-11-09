Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Соколовской Мильто: Ярославль — мой дом, приятно туда возвращаться

Аудио-версия:
Российская фигуристка, ученица Светланы Соколовской Диана Мильто рассказала, скучает ли по Ярославлю.

— В каком возрасте ты переехала из Ярославля? Скучаешь по городу?
— Мы начали заниматься фигурным катанием в Ярославле, когда мне было четыре года, а в Москву переехали в 10 лет. Летом мы всегда ездим в Ярославль по выходным, а в сезоне — во время школьных каникул, когда нет занятий. Приятно возвращаться и приезжать домой. Ярославль — очень красивый город, я люблю там гулять и всегда стараюсь найти для этого время. Для меня это как родной дом.

— А есть любимые места?
— Я думаю, что это набережная. Мы очень много времени в детстве проводили там, катались на велосипедах, самокатах и любых транспортных средствах, — сказала Мильто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

