Ученица Соколовской Мильто: Ярославль — мой дом, приятно туда возвращаться

Российская фигуристка, ученица Светланы Соколовской Диана Мильто рассказала, скучает ли по Ярославлю.

— В каком возрасте ты переехала из Ярославля? Скучаешь по городу?

— Мы начали заниматься фигурным катанием в Ярославле, когда мне было четыре года, а в Москву переехали в 10 лет. Летом мы всегда ездим в Ярославль по выходным, а в сезоне — во время школьных каникул, когда нет занятий. Приятно возвращаться и приезжать домой. Ярославль — очень красивый город, я люблю там гулять и всегда стараюсь найти для этого время. Для меня это как родной дом.

— А есть любимые места?

— Я думаю, что это набережная. Мы очень много времени в детстве проводили там, катались на велосипедах, самокатах и любых транспортных средствах, — сказала Мильто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.