Ученица Соколовской Мильто рассказала о самом крупном турнире, где принимала участие

Ученица Соколовской Мильто рассказала о самом крупном турнире, где принимала участие
Российская фигуристка, ученица Светланы Соколовской Диана Мильто рассказала о самом крупном турнире, в котором принимала участие.

— Ты в сезоне-2023/2024 выступала в квалификации прыжкового турнира? Поделись эмоциями от такого первого крупного необычного соревнования, поучаствовала бы в этом году?
— Да, это был мой самый крупный турнир. Было интересно себя попробовать, очень большой опыт, очень ценный. Я бы очень хотела поучаствовать в таком ещё раз, потому что это было очень классно и атмосферно. Подобных стартов у меня не было, — сказала Мильто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

«Соколовская учит нас быть большой семьёй». Интервью с юниоркой Дианой Мильто
«Соколовская учит нас быть большой семьёй». Интервью с юниоркой Дианой Мильто
