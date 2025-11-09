«Слава богу, я от этого избавилась». Мильто — о суевериях в спорте

Российская фигуристка, ученица Светланы Соколовской Диана Мильто рассказала, как относится к суевериям в спорте.

— Ты можешь назвать себя суеверным спортсменом?

— Наполовину — да. Раньше я очень много об этом думала и зацикливалась на этом. Сейчас стала меньше. Раньше мне нужно было выходить на лёд на разминку с определённой ноги, но, слава богу, я от этого избавилась, потому что слишком зацикливалась. Сейчас я стараюсь меньше об этом думать — без этого стало намного легче.

— Может быть, такие суеверия не давят, а больше помогают настроиться на прокат? У тебя как?

— Нет, на каждый старт я настраиваюсь по-разному. Всегда стараюсь выходить на лёд с холодной головой, слушать тренеров. И тогда всё получается! — сказала Мильто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.