Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Мильто рассказала, как помогает брату-хоккеисту

Российская фигуристка Диана Мильто, выступающая в группе Светланы Соколовской, рассказала, как помогает брату-хоккеисту.

— Какие у тебя взаимоотношения с сестрой?
— Мы с Алисой всегда помогаем друг другу, даём какие-то советы во время тренировочного процесса: где можно сделать получше, где что-то исправить. Всегда друг друга спрашиваем, где ещё поработать. Стараемся помочь чем можем.

— А с братьями как общаешься? Помогаешь среднему брату со скольжением, которое пригодится в хоккее?
— Да, я смотрю все игры брата. Иногда я подсказываю ему, где и что он делает неправильно. Он старается слушать, но я понимаю, что не всегда меня слушает, хотя очень старается, — сказала Мильто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

