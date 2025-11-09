Скидки
Ученица Соколовской Мильто рассказала, как относится к родственникам на трибунах

Российская фигуристка Диана Мильто, выступающая в группе Светланы Соколовской, рассказала, как относится к родственникам на трибунах

— Ты рассказывала, что папа смотрел твои выступления с трибун в Красноярске. Тебе комфортно, что они следят в реальном времени за твоими прокатами?
— Меня присутствие родственников на трибунах не смущает. Со мной на турниры всегда ездят либо мама, либо папа, либо оба вместе. У меня ни разу не было такого, чтобы я поехала на соревнования одна. Хотя, честно говоря, я не против — их поддержка мне точно никак не мешает, а скорее помогает. Я всегда стараюсь найти родителей на трибунах, чтобы посмотреть на них. Чувствую их поддержку, особенно во время соревнований без зрителей — я всегда слышу, как они аплодируют мне. Это очень вдохновляет. Здорово, что они приезжают и поддерживают меня.

— Насколько тебе важна поддержка со стороны во время выступлений? Например, Аделия Петросян призналась, что ей нормально выходить на лёд без тренера, у тебя так же?
— Поддержка тренеров очень важна, они дают ценные советы, настраивают на прокат. Но я всегда стараюсь сама настраиваться, причём по-разному: ищу способы, приёмы. Думаю, мне не всегда необходима поддержка со стороны, я сама могу настроиться. Но с поддержкой тренеров всегда легче, — сказала Мильто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

«Соколовская учит нас быть большой семьёй». Интервью с юниоркой Дианой Мильто
Эксклюзив
«Соколовская учит нас быть большой семьёй». Интервью с юниоркой Дианой Мильто
