Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мильто: Соколовская учит нас быть семьёй

Мильто: Соколовская учит нас быть семьёй
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Диана Мильто, выступающая в группе Светланы Соколовской, рассказала, чему её научила наставница.

— С кем в тренерской группе общаешься? На этапе в Москве у тебя была большая группа поддержки в виде Дани Самсонова, Марка Кондратюка и Сони Важновой.
— Я стараюсь дружить со всеми ребятами, у нас очень тёплая атмосфера в группе! И Светлана Владимировна всегда учит нас со всеми дружить, общаться, быть большой семьёй — никому не доставлять зла, не вредить. Поэтому мы все между собой дружим, общаемся и поддерживаем друг друга.

— Ваш тренерский штаб очень тесно работает с группой Евгения Рукавицына. Общаешься с кем-то из петербуржцев?
— Да, мы пересекаемся в основном летом на сборах в Кисловодске, общаемся там с ребятами из группы Евгения Владимировича. Также пересекаемся иногда на соревнованиях, всегда рады встрече с ними. Дружу и общаюсь со всеми, — сказала Мильто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
«Соколовская учит нас быть большой семьёй». Интервью с юниоркой Дианой Мильто
Эксклюзив
«Соколовская учит нас быть большой семьёй». Интервью с юниоркой Дианой Мильто
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android