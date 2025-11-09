Мильто: Соколовская учит нас быть семьёй

Российская фигуристка Диана Мильто, выступающая в группе Светланы Соколовской, рассказала, чему её научила наставница.

— С кем в тренерской группе общаешься? На этапе в Москве у тебя была большая группа поддержки в виде Дани Самсонова, Марка Кондратюка и Сони Важновой.

— Я стараюсь дружить со всеми ребятами, у нас очень тёплая атмосфера в группе! И Светлана Владимировна всегда учит нас со всеми дружить, общаться, быть большой семьёй — никому не доставлять зла, не вредить. Поэтому мы все между собой дружим, общаемся и поддерживаем друг друга.

— Ваш тренерский штаб очень тесно работает с группой Евгения Рукавицына. Общаешься с кем-то из петербуржцев?

— Да, мы пересекаемся в основном летом на сборах в Кисловодске, общаемся там с ребятами из группы Евгения Владимировича. Также пересекаемся иногда на соревнованиях, всегда рады встрече с ними. Дружу и общаюсь со всеми, — сказала Мильто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.