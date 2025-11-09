Скидки
Фигуристка Мильто поделилась эмоциями от «Навка Арены»

Российская фигуристка Диана Мильто, выступающая в группе Светланы Соколовской, поделилась эмоциями от «Навка Арены», где она тренировалась летом.

— Летом вы переехали на новый каток, как он тебе?
— Это очень классная арена, спасибо большое Татьяне Александровне Навке за такую возможность! Здесь есть все условия для того, чтобы работать, отдыхать. Всё очень комфортно: много залов, две арены. Очень классно!

— В Москве было приятно выступать на домашней арене?
— Да, было очень комфортно, всё так по-домашнему, как на тренировке, — сказала Мильто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

