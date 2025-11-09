Дина Хуснутдинова выиграла этап Гран-при России в Казани, Муравьёва — пятая

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, представляющая штаб Этери Тутберидзе, стала победительницей третьего этапа Гран-при России, который проходит в Казани. По итогам двух программ она набрала 218,01 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (207,12). Замкнула тройку лидеров Анна Фролова с результатом 202,09 балла. Софья Муравьёва, которая была второй после короткой программы, заняла лишь итоговое пятое место.

Фигурное катание. Серия Гран-при России, 3-й этап, Казань. Женщины. Итоговое положение:

1. Дина Хуснутдинова – 218,01 балла.

2. Дарья Садкова – 207,12.

3. Анна Фролова – 202,09.

4. Мария Захарова – 199,31.

5. Софья Муравьёва – 197,91.

6. Вероника Яметова – 193,49.

7. Камилла Нелюбова – 191,90.

8. Виктория Федянина – 167,36.