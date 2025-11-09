Дина Хуснутдинова выиграла этап Гран-при России в Казани, Муравьёва — пятая
Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, представляющая штаб Этери Тутберидзе, стала победительницей третьего этапа Гран-при России, который проходит в Казани. По итогам двух программ она набрала 218,01 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (207,12). Замкнула тройку лидеров Анна Фролова с результатом 202,09 балла. Софья Муравьёва, которая была второй после короткой программы, заняла лишь итоговое пятое место.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Фигурное катание. Серия Гран-при России, 3-й этап, Казань. Женщины. Итоговое положение:
1. Дина Хуснутдинова – 218,01 балла.
2. Дарья Садкова – 207,12.
3. Анна Фролова – 202,09.
4. Мария Захарова – 199,31.
5. Софья Муравьёва – 197,91.
6. Вероника Яметова – 193,49.
7. Камилла Нелюбова – 191,90.
8. Виктория Федянина – 167,36.
