Фигурное катание

Дина Хуснутдинова выиграла этап Гран-при России в Казани, Муравьёва — пятая

Дина Хуснутдинова выиграла этап Гран-при России в Казани, Муравьёва — пятая
Комментарии

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, представляющая штаб Этери Тутберидзе, стала победительницей третьего этапа Гран-при России, который проходит в Казани. По итогам двух программ она набрала 218,01 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (207,12). Замкнула тройку лидеров Анна Фролова с результатом 202,09 балла. Софья Муравьёва, которая была второй после короткой программы, заняла лишь итоговое пятое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
218.01
2
Дарья Садкова
Москва
207.12
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
202.09

Фигурное катание. Серия Гран-при России, 3-й этап, Казань. Женщины. Итоговое положение:

1. Дина Хуснутдинова – 218,01 балла.

2. Дарья Садкова – 207,12.

3. Анна Фролова – 202,09.

4. Мария Захарова – 199,31.

5. Софья Муравьёва – 197,91.

6. Вероника Яметова – 193,49.

7. Камилла Нелюбова – 191,90.

8. Виктория Федянина – 167,36.

