«Депрессивный эпизод закончился». Фролова — о прокате и медали на Гран-при в Казани
Фигуристка Анна Фролова, занявшая третье место на этапе Гран-при в Казани, прокомментировала свой результат.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
218.01
2
Дарья Садкова
Москва
207.12
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
202.09

«Я очень рада, что удалось зацепиться за пьедестал. Прокатом недовольна, по короткой могу сказать, что довольна, по произвольной — нет. Но мы сделаем с тренерским штабом всё возможное, чтобы улучшиться, быть более уверенными, чтобы я не сомневалась. Сегодня было тяжело. Буду учить тройной флип (улыбается).

Как со здоровьем? Всё хорошо, никаких серьёзных травм нет, ничего не беспокоит так, чтобы мне это мешало. Здесь работа над головой, повышение функциональной выносливости. Видимо, буду три, пять целиковых прокатов за тренировку делать, чтобы не проседать во второй половине.

Что перевешивает по эмоциям — призовое место или неудачный прокат? Честно, сейчас никаких эмоций нет, единственная мысль после проката — я рада, что всё закончилось. Когда ждала своего объявления, мысль была о том, чтобы поскорее сделать свою работу и выйти из состояния стресса. Это надо тренировать. В данный момент всё-таки перевешивает призовое место. Депрессивный эпизод закончился (улыбается)», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

