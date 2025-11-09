Анна Фролова ответила, готова ли сменить спортивное гражданство ради мировых стартов
Фигуристка Анна Фролова, занявшая третье место на этапе Гран-при России в Казани с результатом 202,09 балла, ответила, готова ли сменить спортивное гражданство ради международных соревнований.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
218.01
2
Дарья Садкова
Москва
207.12
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
202.09
«Готова рассмотреть вопрос смены гражданства? В этот тяжёлый период я выступаю за Россию и не планирую менять гражданство и представлять другую страну. Очень много сделано, очень много пройдено вместе с нашей национальной федерацией. Я ей очень благодарна и буду бороться за свою страну, за федерацию, как только появится возможность, если будет шанс», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
