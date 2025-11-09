Анна Фролова ответила, готова ли сменить спортивное гражданство ради мировых стартов

Фигуристка Анна Фролова, занявшая третье место на этапе Гран-при России в Казани с результатом 202,09 балла, ответила, готова ли сменить спортивное гражданство ради международных соревнований.

«Готова рассмотреть вопрос смены гражданства? В этот тяжёлый период я выступаю за Россию и не планирую менять гражданство и представлять другую страну. Очень много сделано, очень много пройдено вместе с нашей национальной федерацией. Я ей очень благодарна и буду бороться за свою страну, за федерацию, как только появится возможность, если будет шанс», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.