«Очень хочу дотерпеть до этого». Фролова поздравила Самоделкину с первой медалью ГП ISU

20-летняя российская фигуристка Анна Фролова высказалась о том, что Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, выиграла серебро на четвёртом этапе Гран-при ISU в Японии.

«Что нужно для позитивного периода? В идеале международные соревнования (улыбается). Хочу поздравить свою подругу Софу Самоделкину, очень за неё рада. Вчера и позавчера смотрела, болела. Она огромная молодец. Когда смотришь, как друзья выступают на международной арене, это вдохновляет. Хочется тоже туда попасть, как-то показать себя. Сделаю всё возможное, чтобы мне это всё-таки удалось, есть небольшой страх остаться невидимкой. В силу того, что наступил определённый период, есть санкции, твоя карьера может пройти, закончиться, и всё.

Есть ли лучик надежды? У меня надежда будет, я буду бороться до последнего. Спасибо Софье Самоделкиной (улыбается). Я вижу, вдохновляюсь и очень хочу дотерпеть, добороться, доработать до этого. Буду бороться до последнего, пока могу ходить, пока могу ползти, буду идти», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.