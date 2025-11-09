Скидки
Фигурное катание

Фролова выбрала свою программу, которую хотела бы показать на международной арене
Фигуристка Анна Фролова, занявшая третье место на этапе Гран-при России в Казани с результатом 202,09 балла, выбрала свою программу, которую хотела бы показать на международных соревнованиях.

«Очень люблю свою программу «Кошки», она мне очень по душе. Я бы продемонстрировала её на международной арене. Этот мюзикл во всём мире известен, хорошая программа, на мой взгляд», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, представляющая штаб Этери Тутберидзе, стала победительницей третьего этапа Гран-при России, который проходит в Казани. По итогам двух программ она набрала 218,01 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (207,12).

