«Приняла бы абсолютно любое место». Анна Фролова — о результатах Гран-при в Казани

Фигуристка Анна Фролова, занявшая третье место на этапе Гран-при России в Казани с 202,09 балла, оценила свой результат.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
218.01
2
Дарья Садкова
Москва
207.12
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
202.09

«Не делю соревнования на промежуточные и нет, для меня они все одинаковые. Нахожусь в одинаковом стрессовом состоянии. Здесь было важно сделать работу так, как я её могу. В произвольной я не справилась, поэтому буду, конечно же, немного расстроена и недовольна собой.

С учётом проделанной работы я бы приняла абсолютно любое место, поскольку я выполнила работу, меня оценили профессионалы, и это то место, на которое наработала, которое я заслужила. Сегодня мне немножечко повезло. Если бы я хорошо и качественно всё сделала, я была бы больше довольна», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

