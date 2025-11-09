«Приняла бы абсолютно любое место». Анна Фролова — о результатах Гран-при в Казани

Фигуристка Анна Фролова, занявшая третье место на этапе Гран-при России в Казани с 202,09 балла, оценила свой результат.

«Не делю соревнования на промежуточные и нет, для меня они все одинаковые. Нахожусь в одинаковом стрессовом состоянии. Здесь было важно сделать работу так, как я её могу. В произвольной я не справилась, поэтому буду, конечно же, немного расстроена и недовольна собой.

С учётом проделанной работы я бы приняла абсолютно любое место, поскольку я выполнила работу, меня оценили профессионалы, и это то место, на которое наработала, которое я заслужила. Сегодня мне немножечко повезло. Если бы я хорошо и качественно всё сделала, я была бы больше довольна», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.