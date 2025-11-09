Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фигуристка Хуснутдинова отреагировала на победу на Гран-при комментарием на татарском

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, представляющая штаб Этери Тутберидзе, прокомментировала результат третьего этапа Гран-при России, который проходит в Казани. По итогам двух программ она набрала 218,01 балла, заняв первое место.

– Сәлам! Җиңү белән котлыйбыз! Нинди беренче хисләрен? (Привет! Поздравляем с победой! Какие у тебя первые эмоции?)

– Рәхмат бик зур! Минем бик шат җину өчен. (Спасибо большое, я очень рада этой победе), – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Второе место заняла Дарья Садкова (207,12). Замкнула тройку лидеров Анна Фролова (202,09). Софья Муравьёва, которая была второй после короткой программы, заняла лишь итоговое пятое место.