Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Хуснутдинова отреагировала на победу на Гран-при комментарием на татарском

Фигуристка Хуснутдинова отреагировала на победу на Гран-при комментарием на татарском
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, представляющая штаб Этери Тутберидзе, прокомментировала результат третьего этапа Гран-при России, который проходит в Казани. По итогам двух программ она набрала 218,01 балла, заняв первое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
218.01
2
Дарья Садкова
Москва
207.12
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
202.09

– Сәлам! Җиңү белән котлыйбыз! Нинди беренче хисләрен? (Привет! Поздравляем с победой! Какие у тебя первые эмоции?)
– Рәхмат бик зур! Минем бик шат җину өчен. (Спасибо большое, я очень рада этой победе), – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Второе место заняла Дарья Садкова (207,12). Замкнула тройку лидеров Анна Фролова (202,09). Софья Муравьёва, которая была второй после короткой программы, заняла лишь итоговое пятое место.

Материалы по теме
У Муравьёвой «украли» золото? Как Софья проиграла ученице Тутберидзе с одинаковыми баллами
У Муравьёвой «украли» золото? Как Софья проиграла ученице Тутберидзе с одинаковыми баллами
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android