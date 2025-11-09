Садкова объяснила, почему не отказалась от второго четверного после степ-аута на первом

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова прокомментировала завоевание серебра на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Казани.

«На шестиминутке всё было хорошо, на тренировках стабильно начала прыгать два четверных [прыжка] в связке. Сегодня не всё получилось, на первый четверной вылетела хорошо, наверное, расслабилась раньше времени, что не помогло удержаться и прицепить к нему каскад.

Так как я уже отрабатывала вторым прыжком четверной, не стала заходить на тройной, потому что подумала, на фоне стресса могу и тройной флип сорвать, потому что не отрабатывала этот прыжок с таким заходом. Решила зайти на то, что уже тренировала, пошла ва-банк.

Второе место даёт какой-то позитив? Позитив сейчас не такой сильный, потому что было тяжело выходить на соревнования. Старалась себя держать до последнего, не отпускать во второй половине.

Второй лутц спасала, знала, не могу терять баллы, что могу бороться до конца для того, чтобы удержаться на пьедестале. Удовлетворения сегодня не так много, потому что я не выполнила план, который хотела.

Буду работать дальше. Нужно ещё больше тренировать, накатывать, делать больше связок с четверными, чтобы получалось на соревнованиях», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.