Ученица Тутберидзе Хуснутдинова рассказала о грузе ответственности на Гран-при

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, представляющая штаб Этери Тутберидзе, оценила важность победы на этапе Гран-при России в Казани, своём родном городе.

«Очень рада победе. Рада, что смогла показать дома два достойных проката и победить на этом этапе Гран-при. Здесь собралось много моих знакомых, друзей, болельщиков, родных. Рада, что порадовала их своих катанием, думаю, что порадовала. И смогла достойно завершить серию Гран-при.

Было волнительно выходить на лёд последней, завершающим номером. Но рада, что смогла чисто прокатать программу. Был груз ответственности. За выступлениями соперниц не следила, просто смотрела, кто сейчас катает, чтобы вовремя надеть коньки. После шестиминутной разминки пошла прыгать в зал, следила за временем, чтобы пойти завязать коньки и снова выйти на лёд», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.