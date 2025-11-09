Скидки
Фигурное катание

Фигуристка Хуснутдинова заявила, что считает правильным переход в группу Тутберидзе

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова после победы на третьем этапе Гран-при России в Казани положительно оценила своё решение начать тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
218.01
2
Дарья Садкова
Москва
207.12
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
202.09

«С Этери Георгиевной ещё не общались. Поздравил Даниил Маркович, сказал, что было достаточно хорошо. Он переживал за первый аксель, я вылетела недостаточно ровно, однако смогла его приземлить. Стала более спокойно относиться к соревнованиям, начала думать только о хорошем и старалась думать о хорошем. Проскакивают какие-то глупые мысли, но стараюсь абстрагироваться от них. Рада, что смогла это сделать.

Думаю, решение о переходе в группу Тутберидзе было правильным. Рада, что Надежда Владимировна (Заякина – экс-тренер фигуристки. – Прим. «Чемпионата») меня отпустила. Мы с ней на связи, она поддерживала меня перед короткой, наставила, мой второй тренер Алия Алмазовна [Хальфина] пришла меня поддержать сейчас», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новости. Фигурное катание
