Фигуристка Хуснутдинова заявила, что считает правильным переход в группу Тутберидзе

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова после победы на третьем этапе Гран-при России в Казани положительно оценила своё решение начать тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.

«С Этери Георгиевной ещё не общались. Поздравил Даниил Маркович, сказал, что было достаточно хорошо. Он переживал за первый аксель, я вылетела недостаточно ровно, однако смогла его приземлить. Стала более спокойно относиться к соревнованиям, начала думать только о хорошем и старалась думать о хорошем. Проскакивают какие-то глупые мысли, но стараюсь абстрагироваться от них. Рада, что смогла это сделать.

Думаю, решение о переходе в группу Тутберидзе было правильным. Рада, что Надежда Владимировна (Заякина – экс-тренер фигуристки. – Прим. «Чемпионата») меня отпустила. Мы с ней на связи, она поддерживала меня перед короткой, наставила, мой второй тренер Алия Алмазовна [Хальфина] пришла меня поддержать сейчас», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.