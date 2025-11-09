Ученица Тутберидзе Хуснутдинова рассказала, как будет готовить четверной тулуп к ЧР

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова заявила, что в преддверии чемпионата России будет работать над четверным тулупом.

«Других турниров уже не будет, один день отдохнём и будем готовиться к чемпионату России. Планирую работать над четверным тулупом. Подготовка велась над ним и к этому турниру, но не успели переделать заходы и накатать программу. Энергозатратно катать с тремя ультра-си – это тяжёлый труд. Тройной аксель выучила ещё в прошлом году, показывала на юниорской серии Гран-при.

В Казани встретилась с подружками из своей группы, маленькими девочками, они зарядили меня своей энергией», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.