Владислав Дикиджи стал победителем этапа Гран-при России в Казани
Действующий чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи стал победителем третьего этапа Гран-при России, который проходит в Казани. За выступление фигурист получил от судей 279,12 балла. Второе место по итогам двух программ занял Артур Даниелян, набравший 253,05 балла. Замкнул тройку лидеров Глеб Лутфуллин (246,92).
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Мужчины. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
279,12
2
Артур Даниелян
Санкт-Петербург
253.05
3
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
246,92
