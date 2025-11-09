Владислав Дикиджи стал победителем этапа Гран-при России в Казани

Действующий чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи стал победителем третьего этапа Гран-при России, который проходит в Казани. За выступление фигурист получил от судей 279,12 балла. Второе место по итогам двух программ занял Артур Даниелян, набравший 253,05 балла. Замкнул тройку лидеров Глеб Лутфуллин (246,92).

Фигурное катание. Серия Гран-при России, третий этап, Казань. Мужчины. Итоговое положение:

1. Владислав Дикиджи – 279,12 балла.

2. Артур Даниелян – 253,05.

3. Глеб Лутфуллин – 246,92.

4. Макар Игнатов – 241,58.

5. Александр Мельников – 233,57.

6. Матвей Ветлугин – 232,11.

7. Артемий Маринин – 205,38.

8. Илья Мавлянов – 198,09.