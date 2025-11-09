Скидки
Стали известны предварительные списки участников этапа Гран-при России в Москве

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников этапа Гран-при России в Москве, который пройдёт с 15 по 16 ноября. В программе соревнований заявлено три дисциплины фигурного катания: мужское и женское одиночное катание, а также танцы на льду.

Мужчины: Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Артём Ковалёв, Марк Кондратюк, Михаил Полянский, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Сёмен Соловьёв, Данил Федосимов, Дамир Черипка.

Женщины: Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Мария Мазур, Аделия Петросян, Мария Пулина, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Екатерина Ципухина, Вероника Яметова.

Танцы на льду: Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Анна Коломенская/Артём Фролов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Александра Прокопец/Александр Васькович, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

