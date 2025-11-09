Даниелян рассказал о своих ощущениях после первой медали за долгое время

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2020 фигурист Артур Даниелян рассказал о своих ощущениях после первой медали за долгое время. На этапе Гран-при России в Казани спортсмен занял второе место с результатом 253,05 балла.

«Было проделано много работы, которой мы окружили себя с разных сторон. Какие ощущения? Меня что‑то потряхивает, хотя не трясло ни секунды сегодня, но сейчас, видимо, взлечу куда‑то.

Что значит эта медаль? Сейчас не сформулирую. Это большой шаг. Уже столько лет бьюсь, мы с тренерами всё испробовали, я знал, что мне нужно время и что потребуется год‑два‑три.

Рад, что переждал, не опустил руки и не сказал: «всё». Хотя хотелось. Это часть моей жизни, которую если завершить, то красиво. Но пока не хочу завершать. Хочу кататься чище и лучше.

Были мысли закончить? Конечно. Мне уже не 15 лет. Каких‑то глобальных травм нет. Просто человек выходит и катается плохо. Нужно было время, чтобы перестроиться. Это всё позади. Дождались», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Победу одержал Владислав Дикиджи, получив от судей 279,12 балла.