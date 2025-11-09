Скидки
Фигурное катание

Бойкова и Козловский сделали чистый четверной выброс на этапе Гран-при в Казани

Бойкова и Козловский сделали чистый четверной выброс на этапе Гран-при в Казани
Чемпионы Европы и России, бронзовые призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский сделали чистый четверной выброс на этапе Гран-при в Казани. Спортсмены сделали на плюсы четверной выброс-сальхов в произвольной программе впервые в карьере. До этого у пары были попытки, но без чистого выезда, с падением или в степ-аут.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Спортивные пары. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено

За своё выступление в произвольной программе Бойкова и Козловский получили 141,92 балла. По итогам короткой программы спортсмены заняли второе место (73,42). Первое место в короткой программе стали чемпионы мира в парном катании фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 75,77 балла.

