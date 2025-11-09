Фигурист Лутфуллин рассказал о выходе в «кисс энд край» в тюбетейке

Фигурист Глеб Лутфуллин поделился впечатлениями от своего выступления в произвольной программе на Гран-при в Казани. Он занял третье место с результатом 246,92 балла.

«Эмоции на удивление спокойные. Я даже не устал, со мной такое впервые. Соревнования закончились — можно отдохнуть. Частично доволен, поскольку удалось собраться после неудачи на мемориале Панина-Коломенкина, неудачи были и в тренировочном процессе. Потихоньку подходили к этому этапу.

У меня каждый год в Казани одни и те же эмоции: хорошие, положительные, добрые. Волнения особо не было, спокойно подошёл к этому старту. Здесь моя семья, вся Казань меня поддерживает. Родные стены.

Тюбетейка была от папы, идея выйти в «кисс энд край» в ней была от отца», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.