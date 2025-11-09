Скидки
Матч-центр:
Фигурное катание

Лутфуллин назвал тактическим ходом отказ от четверного лутца

Фигурист Глеб Лутфуллин высказался о своих прыжковых элементах в произвольной программе на Гран-при в Казани. Он занял третье место с результатом 246,92 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Мужчины. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
279,12
2
Артур Даниелян
Санкт-Петербург
253.05
3
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
246,92

«Я сам себя прыжками запутал, это был тактический ход. Лишних прыжков не было, повторов не было. Просто ход такой, запутать заранее. Перед стартом было «запугивание», хотел сделать четверной лутц, но в итоге не пошёл на него, сделал тройной. Решение было принято прямо перед выходом на лёд, решили, что главное сделать чисто. Приняли решение с тренером, доверился Алексею Николаевичу [Мишину].

Сейчас идёт упор на компоненты, как я понимаю, они сейчас всё решают. Нужно расти в этом плане. Оценки не расстроили, я удовлетворён катанием. После мемориала Панина-Коломенкина было тяжело собраться, но мне кажется, я собрался. Спокойно вышел, сделал свою работу. Главное – в призах. Улетаю завтра, поэтому вечер проведу в родном городе», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новости. Фигурное катание
