Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Казани, Мишина и Галлямов — вторые

Чемпионы Европы, России, бронзовые призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями этапа Гран-при России в Казани. По сумме двух программ они получили от судей 215,34 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Спортивные пары. Произвольная программа
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено

Вторыми стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 201,22. Тройку сильнейших замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (190,55).

Фигурное катание. Гран-при России в Казани. Спортивные пары. Итоговое положение:

  1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 215,34 балла.
  2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 201,22.
  3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 190,55.
  4. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 189,45.
  5. Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 189,15.
  6. Майя Шегай/Андрей Шадерков — 168,71.
  7. Анна Карпук/Алексей Хвалько — 153,35.
