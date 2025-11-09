Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Казани, Мишина и Галлямов — вторые
Чемпионы Европы, России, бронзовые призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями этапа Гран-при России в Казани. По сумме двух программ они получили от судей 215,34 балла.
Вторыми стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 201,22. Тройку сильнейших замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (190,55).
Фигурное катание. Гран-при России в Казани. Спортивные пары. Итоговое положение:
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 215,34 балла.
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 201,22.
- Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 190,55.
- Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 189,45.
- Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 189,15.
- Майя Шегай/Андрей Шадерков — 168,71.
- Анна Карпук/Алексей Хвалько — 153,35.
Материалы по теме
Комментарии