Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Казани, Мишина и Галлямов — вторые

Чемпионы Европы, России, бронзовые призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями этапа Гран-при России в Казани. По сумме двух программ они получили от судей 215,34 балла.

Вторыми стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 201,22. Тройку сильнейших замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (190,55).

Фигурное катание. Гран-при России в Казани. Спортивные пары. Итоговое положение: