Бойкова — после ПП Гран-при в Казани: Этери Георгиевна, я надеюсь, вы каскад не видели

Чемпионка Европы и России, бронзовый призёр чемпионата мира Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, после проката произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани в месте ожидания оценок обратилась к тренеру Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна, я надеюсь, вы каскад не видели», — сказала Бойкова в «кисс энд край».

Бойкова и Козловский стали победителями этапа Гран-при в Казани. От судей они получили 215,34 балла. В начале проката произвольной программы Александра сорвала каскад, допустив и «бабочку», и падение. Затем фигуристы сделали чистейший четверной выброс сальхов, сольный параллельный тулуп в три оборота, второй выброс флип и подкрутку.