Дикиджи рассказал, когда вставит в программу пятый четверной прыжок

Действующий чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи рассказал, когда добавит в программу пятый четверной прыжок. Спортсмен стал победителем этапа Гран-при России в Казани с результатом 279,12 балла.

— В планах и было четыре четверных. Сегодня у меня полуджентельменский набор (смеётся). Пока что не накатаны [пять четверных]. Когда форма будет получше, будем вставлять пятый четверной. Почему не добавил прыжки к четверному сальхову? Неожиданно было. Не задавался у меня этот сальхов на тренировках, какой‑то бзик был. Силы есть, но не получалось. Олег Станиславович [Татауров] успокоил меня, прыжок получился. От неожиданности забыл аксель добавить.

— У вас после проката была забавная реакция. Почему так?

— Отпускало. Прокат удался, можно немного выдохнуть. Был хаос в голове, нервы. Был очень сконцентрирован сегодня в техническом плане. Надо больше на зрителей, но ехал «в себе».

— С вашим статусом одного из лидеров вы продолжаете нервничать. Как с этим бороться?

— Я думаю, что нервничают все. Просто кто‑то это говорит, а кто‑то нет. Я буду говорить как есть. Понятно, что нервы есть у всех, надо отключаться, если это всё было отработано на тренировках. Просто ехать и делать.

— У вас три подряд успешных похода на Казань. Вы в каком‑то смысле даже круче, чем Иван Грозный.

— Я теперь трёхкратный чемпион Казани. Всегда так дома шутил. Сейчас приеду, буду тоже шутить, — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.